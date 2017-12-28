У Києві в період новорічних свят буде змінена робота тролейбусів

У Києві на період новорічно-різдвяних свят у роботу наземного громадського транспорту внесено зміни, зокрема, в роботу тролейбусів маршрутів № 6, № 16 і № 18. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Так, із 20:00 31 грудня 2017 до 3:00 1 січня 2018, 1 січня 2018 з 14:00 до 21:00, а також 7 січня 2018 з 12:00 до 15:00 вносяться такі зміни: тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»; тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобуси маршруту № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.

Фунікулер у ніч із 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року працюватиме цілодобово.

Окрім того, 1, 6, 7, 8 січня 2018 року роботу громадського транспорту організовано за розкладом вихідного дня зі змінами, а 2, 3, 4 та 5 січня 2018 року – за розкладом робочого дня зі змінами.

У ніч із 6 на 7 січня 2018 року передбачено продовження роботи рухомого складу на маршрутах, траси руху яких проходять біля станцій метрополітену.

Роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.

Також у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, до 5 години ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

З переліком маршрутів, які будуть здійснювати перевезення пасажирів у новорічну ніч із 31 грудня 2017 на 1 січня 2018 року, можна ознайомитися за посиланням.