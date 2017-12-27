Експерти назвали причини успішного прийняття бюджету Києва

У бюджеті Києва на 2018 рік прописані рекордні фінансові показники, і саме тому за нього віддали голоси представники і провладних, і опозиційних фракцій. Про це в публікації у соціальній мережі Facebook заявив блогер, політичний експерт Володимир Макарівський.

«Традиційно бюджет країни приймається вночі «під ялинку», коли народним депутатам вже дуже хочеться полетіти в теплі краї. Через кілька тижнів бюджет столиці виноситься на розгляд Київради. І після обговорень з депутатами приймається. Зазвичай це відбувається в кращому випадку в кінці грудня, в гіршому – в середині січня», – зазначив блогер.

Однак, за його словами, цього року депутати відмовилися від «традиції» затягувати процес – бюджет країни прийняли 7 грудня, а бюджет Києва – 21 грудня.

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«При чому, Віталію Кличку вдалося консолідувати зал Київради, об'єднавши депутатів – за бюджет віддали голоси як провладні фракції, так і опозиційні. Вперше з часів незалежності бюджет підтримали аж 95 депутатів. Для порівняння, рік тому за бюджет-2017 віддали голоси лише 73 обранця», – підкреслив Макарівський.

Серед причин, з яких 95 із 120 депутатів Київради підтримали бюджет, він назвав наступні.

«Три роки тому доходи бюджету міста становили 27 мільярдів гривень, у 2018 році вони досягнуть 49 мільярдів. Відзначимо, що останні пару років показники бюджету Києвом перевиконувалися, так що, швидше за все, реальні цифри по доходах будуть ще вище», – написав блогер.

Ще однією причиною він називає те, що «збільшується фінансування практично по всіх сферах, особливо за пріоритетними – транспортній, медичній, освіті». Наприклад, витрати на охорону здоров'я в 2018 році складуть 9,2 мільярда гривень (в 2017 році – 5,6 млрд), а на освіту – 13,6 мільярда гривень (в 2017 році – 8,6 млрд).

«Також величезна сума закладена на капітальне будівництво – 5 мільярдів гривень піде на будівництво метро на Виноградар, добудову Подільсько-Воскресенського мосту та початок робіт з метро на Троєщину. Загалом, не дивно, що підтримка бюджету в Київраді виявилася настільки масовою. Було б дивно, якщо б обрані киянами депутати не проголосували за розвиток і процвітання міста, гарантовані фінансовим документом», – резюмував Володимир Макарівський.