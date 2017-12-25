У 2018 році у Києві продовжать ремонтувати дороги

У 2018 році Київ не збирається збавляти темпи ремонту доріг. І ми робимо все, щоб нам не було соромно за якість оновленого дорожнього покриття. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він нагадав, що на наступний рік продовжена дія митного експерименту і 50% коштів від перевищення плану надходжень будуть спрямовані на ремонт доріг.

Віталій Кличко зауважив, що минулого року було відремонтовано 200 км доріг та проїздів, а цього року - 302 км. За словами Кличка, нові дороги відповідають європейським стандартам.

«Усі підрядники дають гарантію на 5 років. Якщо будуть проблеми, то вони за свої кошти зобов’язані відремонтувати пошкоджене покриття. Ми контролюємо, щоб якість доріг була високого рівня. Європейському місту - європейські дороги», - наголосив Кличко.

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Мер Києва нагадав, що в 2017-ому в столиці відремонтовано в рамках реконструкції та капітального ремонту 25 об’єктів, зокрема такі важливі як Кільцева дорога, проспекти Повітрофлотський, Глушкова, Перемоги (закінчення), бульвар Дружби Народів, Русанівська Набережна, вулиці Раїси Окіпної, Васильківська, Набережно-Корчуватська, Михайлівська, Льва Толстого та інші. Також зробили поточний (середній) ремонт на 93 об’єктах. У рамках капітального та середнього ремонту відремонтовано 20 шляхопровід та 280 внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій.

Оцінюючи якість ремонту доріг, Кличко зазначив, що це, в першу чергу, мають робити кияни.

«Коли кияни скажуть, що вони задоволені якістю доріг, то це буде найвища оцінка. Нашу роботу можуть оцінити виключно кияни і ті люди, які приїздять до нашого міста. Можу сказати, що у порівнянні з іншими регіонами Київ показує тренд якості і масштаб ремонту доріг», - наголосив Київський міський голова.