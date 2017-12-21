Кличко: ухвалений Радою закон про паркування дозволить навести лад на вулицях міст

“Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, через два роки після подання проекту, ухвалили дуже важливий не тільки для Києва, а і для всіх міст України закон”, - сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що ухвалення закону дозволить навести лад в паркуванні на вулицях міст та залучити додаткові інвестиції в будівництво паркінгів.

Зокрема, парламент ухвалив в цілому закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (№ 5364). «За» проголосували 237 народних депутатів.

Передбачено запровадження законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

Зокрема, місцеві органи влади матимуть право займатись евакуацією та штрафуванням власників транспортних засобів, що припарковані з порушенням. Закон вступає в дію через півроку після його публікації.