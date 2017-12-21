На реалізацію проектів "Бюджету участі" заплановано виділити 150 мільйонів гривень - Кличко
На реалізацію проектів “Бюджету участі” на наступний рік з міського бюджету планується виділити 150 млн грн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко перед розглядом на засіданні Київради проекту бюджету столиці на 2018 рік.
Він нагадав, що другий рік поспіль у Києві відбувається обговорення проектів у рамках “Бюджету участі”. “Це реальний інструмент, який дає киянам можливість ініціювати зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування громади. Ми самі не очікували, що ця ініціатива стане такою популярною серед киян!” – наголосив міський голова.
Кличко підкреслив, що цього року у голосуванні взяли участь 564 громадські ініціативи. “І стільки насправді цікавих ідей у людей, особливо молодих, за якими майбутнє нашого міста! Це свідчить про те, що люди стають більш відповідальним. Розуміють, що за зміни, за комфорт в місті відповідають не тільки чиновники та депутати, а й самі мешканці. І мають можливість ці зміни втілювати”, - додав мер Києва.
Кличко також підкреслив, що цього року в Києві відкрили легендарний оновлений Київський велотрек, відновили 120 парків і скверів, серед яких найкращий – парк “Наталка” на Оболоні. За його словами, наступного року в планах столичної влади зробити у кожному районі Києва парк такого ж рівня.
“І “Наталку”, і велотрек, і легендарний стадіон “Старт” ми з киянами відстоювали разом. І як мер столиці, можу сказати, що без активної громадськості багато значних справ не були б такими вдалими в нашому місті”, - наголосив Віталій Кличко.