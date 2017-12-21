На реалізацію проектів "Бюджету участі" заплановано виділити 150 мільйонів гривень - Кличко

Він нагадав, що другий рік поспіль у Києві відбувається обговорення проектів у рамках “Бюджету участі”. “Це реальний інструмент, який дає киянам можливість ініціювати зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування громади. Ми самі не очікували, що ця ініціатива стане такою популярною серед киян!” – наголосив міський голова.

Кличко підкреслив, що цього року у голосуванні взяли участь 564 громадські ініціативи. “І стільки насправді цікавих ідей у людей, особливо молодих, за якими майбутнє нашого міста! Це свідчить про те, що люди стають більш відповідальним. Розуміють, що за зміни, за комфорт в місті відповідають не тільки чиновники та депутати, а й самі мешканці. І мають можливість ці зміни втілювати”, - додав мер Києва.

Кличко також підкреслив, що цього року в Києві відкрили легендарний оновлений Київський велотрек, відновили 120 парків і скверів, серед яких найкращий – парк “Наталка” на Оболоні. За його словами, наступного року в планах столичної влади зробити у кожному районі Києва парк такого ж рівня.

“І “Наталку”, і велотрек, і легендарний стадіон “Старт” ми з киянами відстоювали разом. І як мер столиці, можу сказати, що без активної громадськості багато значних справ не були б такими вдалими в нашому місті”, - наголосив Віталій Кличко.