Кличко: В проекті бюджету Києва на 2018 рік значно збільшено фінансування освіти та охорони здоров’я

“Розуміючи, що інвестувати треба в майбутнє, ми знову значно збільшили фінансування на освіту та виховання наших дітей. Це - і кошти школам та садкам, і нові спортмайданчики та шкільні стадіони, і надбавки педагогам, багато іншого”, – сказав Кличко.

За словами мера, видатки на освітні цілі, за проектом бюджету, складатимуть 13,6 млрд грн. При цьому на охорону здоров’я передбачили 9,2 млрд грн, а на соціальний захист — 8,6 млрд грн.

Мер Києва нагадав, що цього року в столиці відкрили 10 новозбудованих та відреконструйованих дитсадків та 3 нових школи на понад 1700 учнів. Кличко підкреслив, що це найкращий показник за останніх 12 років в столиці і в Україні. “Ми і надалі плануємо будувати і вводити в експлуатацію нові навчальні заклади, щоб наші діти отримували знання в комфортних умовах і за сучасними технологіями”, - підкреслив Віталій Кличко.