Експерти вважають, що Кличко в цілому врахував досвід попередників і зміг впоратися з прибиранням доріг

Київська влада зробила все можливе, щоб мінімізувати наслідки снігопаду в столиці. Про це у своєму Facebook написав політичний експерт, блогер Володимир Макарівський.

«Потрібно визнати, що сніговий апокаліпсис зразка березня 2013 року не повторився. Хоча за добу випала півмісячна норма снігу, видно, як комунальні служби працюють – і дороги техніка чистить, і у дворах двірники лопатами махають, і зупинки громадського транспорту прибирають», – зазначив Макарівський.

За його словами, той факт, що Кличко сам поїхав вночі перевіряти, як йде прибирання міста, говорить про важливість цього питання для мера столиці. Блогер наводить приклади попередніх керівників Києва, які під час масштабних снігопадів зазвичай «відсиджувалися» за кордоном. Однак, за його словами, цього разу вийшло інакше.

«Міська влада зробила все можливе і неможливе: заздалегідь попередили про снігопад, попросили не користуватися особистим транспортом, тимчасово заборонили в'їзд фурам, відправили працювати 450 одиниць техніки (раніше було максимум 300), звернулися за допомогою до армії, дозволили не вести дітей в школу і садок», – підкреслив Макарівський.

При цьому він приходить до висновку, що в заторах, які утворилися внаслідок снігопаду на дорогах, в істотній мірі винні самі кияни.

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«Водії, які в ТАКУ погоду, незважаючи на попередження КМДА, відмовилися від послуг громадського транспорту і виїхали на своїх особистих авто. Громадяни, які припаркували машини так, що це заважає чистити дорогу. Додамо сюди вантажівки, які таки проїхали в місто на лисій або літній гумі, природно, застрягли на підйомах – нехай вночі, але це теж спровокувало затори», – обурився автор, зазначивши: «На даному етапі я б позитивно оцінив зусилля Кличка та його команди. Молодці, що врахували помилки попередників».

Раніше повідомлялося, що Кличко вночі перевірив, як Київ прибирають від снігу.