На в'їзді до Києва відкрили пункт обігріву для подорожніх (відео)

На в'їзді до столиці відкрили пункт обігріву для мандрівників. Поліцейські влаштували пункт обігріву та допомоги учасникам дорожнього руху на трасі Київ-Чоп на кордоні Житомирської та Київської областей.

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Далекобійники і інші мандрівники можуть звернутися до поліцейських за допомогою, обігрітися та випити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, отримати необхідну інформацію тощо.

Зараз поліцейські разом з рятувальними та комунальними службами надають необхідну допомогу водіям транспортних засобів і вивільняють із снігових пасток автомобілі.