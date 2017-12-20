На в'їзді до Києва відкрили пункт обігріву для подорожніх (відео)
11:45, 20 грудня 2017Київ
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Далекобійники і інші мандрівники можуть звернутися до поліцейських за допомогою, обігрітися та випити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, отримати необхідну інформацію.
На в'їзді до столиці відкрили пункт обігріву для мандрівників. Поліцейські влаштували пункт обігріву та допомоги учасникам дорожнього руху на трасі Київ-Чоп на кордоні Житомирської та Київської областей.
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Далекобійники і інші мандрівники можуть звернутися до поліцейських за допомогою, обігрітися та випити гарячого чаю, зарядити мобільний телефон, отримати необхідну інформацію тощо.
Зараз поліцейські разом з рятувальними та комунальними службами надають необхідну допомогу водіям транспортних засобів і вивільняють із снігових пасток автомобілі.
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