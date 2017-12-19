Кличко сподівається вирішити питання виходу ІКЕА на український ринок у короткі строки

Мер Києва Віталій Кличко та менеджер з розвитку бізнесу IKEA Південно-Східна Європа Владіслав Лаліч (Vladislav Lalic) обговорили перспективи реалізації намірів IKEA вийти на український ринок. Під час зустрічі Віталій Кличко наголосив, що столиця зацікавлена в успішній роботі ІКЕА у Києві, оскільки компанія пропонує доступну продукцію для українців.

«Київ – лідер перетворень в Україні. І тому ми зацікавлені, щоб саме, в першу чергу, у столицю України приходили найвідоміші світові компанії. Щоб вони успішно працювали тут, надавали якісний сервіс, реалізовували доступну продукцію. Це важливо і для споживачів, і для економічного розвитку нашого міста», – зазначив Віталій Кличко.

За словами Віталія Кличка, для бізнесу вкрай важлива стабільність і передбачуваність економічної політики. І тому, додав він, столична влада запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. Зокрема, наголосив мер, йдеться про подальше усунення адміністративних бар'єрів, бюрократії та спрощення ведення бізнесу.

Віталій Кличко зауважив, що українці вже оцінили товари, що пропонує IKEA, та через відсутність компанії на ринку України змушені користуватися послугами посередників, які доставляють продукцію до нашої країни. «Українці дуже чекають появи IKEA на нашому ринку», – сказав мер Києва.

Читайте такожIKEA підтвердила намір зайти на український ринок

Віталій Кличко висловив сподівання, що сторонам у короткі терміни вдасться досягти необхідних домовленостей і вже згодом кияни матимуть змогу купувати якісні та доступні товари для дому IKEA.

У свою чергу Владіслав Лаліч наголосив, що на даний момент IKEA вивчає варіанти найсприятливішої бізнес-моделі, яка б дозволила компанії реалізувати плани у Києві вже протягом одного-двох років. Він додав, що рішення про подальші кроки буде ухвалене з урахуванням результатів дослідження ринку та уподобань українських споживачів.

IKEA Південно-Східна Європа також реалізовує стратегію роздрібного бізнесу IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії. IKEA Південно-Східна Європа є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.), найбільшого франчайзі IKEA у світі.