Забудова Сінного ринку в Києві: ЗМІ з'ясовували, хто наражає на небезпеку майбутніх мешканців (відео)

Жителям будинків у центрі столиці не до новорічних свят - з їхніх вікон з нещодавна відкривається «мальовничий» пейзаж: бетономішалки, цегляні блоки, будівельні крани. "Втім влади, здається, наплювати на їх життєві проблеми!", - кажуть журналісти програми "Гроші".

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Тут, на невеликому клаптику землі, намагаються побудувати ціле містечко на 14 висоток, найбільшою з яких буде будівля з 19 поверхів. "Коли збиралися тут будувати житловий комплекс так званий, будинок почав тріщати по всіх швах", - розповідає один із мешканців району.

Ще недавно мер столиці Віталій Кличко особисто обіцяв знести паркан і зупинити будівництво. У той же час експерти б'ють на сполох - житловий монстр наражає на небезпеку весь мікрорайон, не кажучи вже про клієнтів - майбутніх мешканців.

Журналісти з'ясували, кому вигідно будівництво на небезпечному ділянці.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді місцева влада спільно з активістами змусили забудовника погодитися на компроміс і знизити поверховість будинків, що зводяться по вулиці Бульварно-Кудрявській, на місці колишнього Сінного ринку. Це передбачено Меморандумом про зняття соціальної напруги навколо будівництва комплексу будівель по вул. Бульварно-Кудрявській, 15-а у Шевченківському районі Києва.