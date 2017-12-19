​​Кличко вночі перевірив, як Київ прибирають від снігу

Мер Києва Віталій Кличко минулої ночі здійснив рейд столицею, перевіряючи, як комунальні служби вправляються з розчищенням вулиць від снігу. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Відео інспектування мером столичних вулиць також було опубліковане на YouTube.

Зокрема, Кличко заїхав на вул. Олени Теліги, де на підйомі застряг тролейбус, частково перекривши рух транспорту. Через складні погодні умови тягач не міг евакуювати транспорт понад 3 години.

Нижче тією ж вулицею зупинилися кілька великовантажних авто, також заважаючи руху транспорту. Вантажівки не змогли подолати підйом через зношені шини.

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«Зараз ми бачимо застряглі фури, і ключова проблема в тому, що шини, на яких вони виїхали на маршрути, не відповідають вимогам. Ми викликали БТРи, вони зараз приїдуть і витягатимуть ці вантажівки, щоби вони не блокували рух», – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, минулої доби випала майже половина місячної норми снігу, тому ситуація наразі є надзвичайною.

«Ми зараз включаємося і готові миттєво реагувати на будь-які виклики. До ранку місто має бути почищене, незважаючи на те, що сніг буде йти всю ніч. Ситуація справді непроста, але ми робимо все можливе для того, щоб рух містом не зупинявся.

Він також нагадав, що міська влада заборонила в’їзд великовантажної техніки в місто, і звернувся до правоохоронців з проханням пильнувати в’їзди у столицю і не пускати вантажівки, щоб уникати колапсу та блокування руху на вулицях.

Разом із Кличком прибирання снігу інспектував і керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв, котрий зазначив, що техніка буде у посиленому режимі працювати до середи, поки не припиниться снігопад.

«Техніка працюватиме цілодобово, зупиняючись тільки для дозаправки пальним чи поповнення запасу солі», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що наразі в Києві для подолання наслідків снігопаду працює 450 одиниць снігоприбиральної техніки.