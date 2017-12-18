Сніговий полон: київська влада закликає відмовитись на кілька днів від поїздок на авто через сильні снігопади​

18:56, 18 грудня 2017
Київ
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Як вже повідомлялося, ускладнення погодних умов у вигляді сильного снігу, хуртовини та вітру, у столиці триватиме до 20 грудня включно.

Київська влада закликає не їздити власними авто протягом кількох днів через сильні снігопади / фото kyivcity.gov.ua

Міська влада Києва закликає водіїв утриматись від поїздок власними авто та надати перевагу громадському транспорту – за прогнозами синоптиків сильні снігопади у Києві триватимуть кілька днів.

Також нагадуємо про заборону паркуватися в непередбачених для цього місцях. Переконливо просимо не залишати автівки на узбіччях доріг, аби не створювати складнощів для роботи снігоприбиральної техніки. Транспорт, що заважатиме прибиранню снігу, буде евакуйовано.

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Як вже повідомлялося, ускладнення погодних умов у вигляді сильного снігу, хуртовини та вітру, у столиці триватиме до 20 грудня включно. До того часу у разі потреби буде обмежуватися в’їзд великогабаритного транспорту у столицю з метою забезпечення безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки та зменшення можливості виникнення заторів.

Так, зазначене обмеження діятиме 18 грудня з 17:00 орієнтовно до 22:00 та з 06:00 19 грудня у разі несприятливих погодних умов.

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