У Кличка повідомили про виведення на боротьбу зі снігопадом близько 450 одиниць техніки (фото)
Для подолання наслідків снігопаду у Києві на вулиці вивели велику кількість снігоприбиральної техніки.
Близько 450 одиниць снігоприбиральної техніки працює на вулицях Києва для ліквідації наслідків снігопаду. Це техніка комунальної корпорації "Київавтодор", що здійснює розчистку снігу на основних магістралях столиці, тротуарах, житлово-комунальних дільниць (ЖЕДи), що виконують прибирання у дворах та міжквартальних проїздах, а також техніка КО "Київзеленбуд" тощо.
Читайте такожКиїв паралізував потужний снігопад: місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП (фото, відео)
Комунальні служби Києва забезпечені достатньою кількістю посипкового матеріалу, передає прес-служба КМДА.
Наполегливо просимо водіїв на період снігопаду скористатися громадським транспортом, щоб не створювати заторів та дозволити снігоприбиральній техніці безперешкодно курсувати містом.
До роботи задіяні майже 4 тисячі працівників ЖЕД, а також працівники шляхово-експлуатаційних підприємств, що здійснюють прибирання на зупинках громадського транспорту. Місто також звертає увагу комерційних підприємств на необхідність вчасного прибирання території, яка за ними закріплена.
Пішоходам рекомендується рухатись по тротуарах з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.