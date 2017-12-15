Кличко розказав, коли добудують частину Великої Окружної дороги на Оболоні

До кінця 2018 року столична влада планує завершити будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва.

Віталій Кличко зауважив, що мешканці Києва відчувають, наскільки складною є транспортна ситуація у столиці. «Тому ми робимо все, щоб транспортне сполучення в Києві відповідало європейським стандартам», – сказав Віталій Кличко.

Мер додав, що раніше всі міста будували таким чином, що транзитний транспорт повинен проїжджати через центр, створюючи додаткове навантаження на дорожню інфраструктуру та погіршуючи екологічну ситуацію. «І наше завдання – наступного року добудувати цю частину Великої Окружної, щоб вантажівки могли їхати в об’їзд, не перевантажуючи центр міста. Це суттєво покращить ситуацію на столичних дорогах», – сказав Віталій Кличко.

Рішення про будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської було ухвалене ще у 2001 році, але через брак фінансування роботи зупинили. Будівництво відновили у кінці 2016 року. Мер Києва також наголосив, що столиця розраховує на фінансову допомогу від уряду в добудові цієї дороги.

Віталій Кличко зауважив, що протяжність ділянки – 1,8 км. У рамках проекту передбачається будівництво двох шляхопроводів – на перетині з вул. Богатирською та залізничною колією, будівництво підземного переходу в районі вул. Майорова, перекладання інженерних мереж (водо- та газопроводи, каналізація), зовнішнього освітлення, благоустрій території. «За декілька місяців всі сваї шляхопроводів будуть встановлені. І за розрахунками фахівців, вже за 11 місяців ми зможемо відкрити цю дорогу», – наголосив мер Києва.

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У свою чергу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, який також приїхав на інспекцію, зауважив, що він як киянин останнім часом бачить суттєві зміни на краще із станом столичних автодоріг. «І я хочу підтвердити, що Мінрегіонбуд у рамках фінансування державного фонду регіонального розвитку готовий взяти участь у співфінансуванні цього проекту щодо добудови Великої Окружної», - сказав він. Лев Парцхаладзе також позитивно оцінив той факт, що ремонт доріг є пріоритетом для влади Києва. Крім того він наголосив, що спільне завдання столичної влади та уряду – оперативно добудувати Велику Окружну.

У свою чергу заступник голови КМДА Олександр Спасибко зауважив, що вартість будівництва на цій ділянці складе 405 млн грн, фінансування відбувається за рахунок міського бюджету та частково з фонду регіонального розвитку. На сьогодні витрачено 190 млн грн.

За його словами, вже частково готові обидва шляхопроводи, тривають роботи з будівництва підземного переходу. Також ведеться будівництво дороги: завезено і укладено в насип пісок, здійснюють підготовчі роботи до пониження проїзної частини дороги вул. Богатирська до проектних позначок.

«Нам нічого не заважає до кінця наступного року повністю здати цей важливий для столиці об'єкт. Як тільки запрацює ця розв’язка, весь транзитний транспорт буде рухатися виключно цією дорогою, а не через центр столиці. Ми таким чином зменшимо навантаження на вулицю Теліги та Шулявський шляхопровід і будемо проводити його реконструкцію», – додав Олександр Спасибко.

Мер Києва Віталій Кличко також наголосив, що столична влада цього року виконала завдання, яке собі ставила, і відремонтувала 302 км столичних доріг. Протягом двох останніх років у Києві відновили майже третину автошляхів та проїздів – 500 км.​