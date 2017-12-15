Кличко про свастику на ханукальному світильнику на Подолі: прояви вандалізму у Києві неприпустимі

Будь-які прояви вандалізму у Києві є неприпустимими. А винні у безчинствах мають нести відповідальність за свої вчинки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи паплюження вандалами ханукії на Подолі.

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"Мені прикро, коли я бачу, як хулігани псують наше місто, яке ми спільними зусиллями розбудовуємо і робимо по-справжньому європейським. Днями вандали намалювали на ханукальному світильнику, який до свята Ханука був встановлений на Подолі, свастику. Комунальні служби відчистили пам’ятник. Але ми звертаємося до правоохоронців з тим, щоби вони розібралися у ситуації і притягнули до відповідальності тих, хто здійснив акт вандалізму, - підкреслив Кличко. - Київ - європейська столиця, де не повинно бути місця проявам ксенофобії і нетерпимості, де неприйнятна неповага до людей інших національностей і віросповідань", - зазначив Кличко.

Мер Києва наголосив, що міська влада засуджує будь-які прояви вандалізму. І закликав всіх киян спільно захищати міський простір від дій хуліганів і вандалів.

Ханукальний світильник - єврейський символ духовної стійкості і перемоги святості над нечистотою. Світильник традиційно запалюється протягом восьми днів свята Ханука.