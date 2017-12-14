У центрі Києва завтра влада без поясненнь обмежить рух: за випадковим збігом там буде Порошенко

У Києві 15 грудня орієнтовно з 09:00 до 14:00 у зв’язку із тимчасовим обмеженням руху транспортних засобів вносяться зміни у маршрути громадського транспорту на вул. Лаврській, вул. Цитадельній та вул. Довнар-Запольського.

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Про це повідомили у КП «Київпастранс». Зокрема, тролейбуси маршруту № 38 курсуватимуть так: ст. м. «Видубичі» – вул. Кіквідзе – бульвар Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Автобуси маршруту № 24 курсуватимуть за схемою руху: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – вулиця Грушевського – вулиця Шовковична – вулиця Інститутська – Кріпосний провулок – вулиця Грушевського – вулиця Московська – вулиця Омеляновича-Павленка – вулиця Івана Мазепи – вулиця Грушевського, далі за чинним маршрутом.

Автобуси маршруту № 31 (орієнтовно з 12:00 до 14:00) курсуватимуть від вул. Татарської до Лук’янівської площі.

За інформацією прес-служби глави держави, завтра об 11:00 президент України Петро Порошенко візьме участь у заході з нагоди початку роботи нового Верховного суду, який відбудеться у «Мистецькому Арсеналі» за адресою вул. Лаврська, 12.

За повідомленням прес-служби Міністерства оборони України, о 12.00 в окремому Київському полку Президента України за адресою вул. Довнар-Запольського, 7а за участю військово-політичного керівництва держави відбудеться урочиста церемонія присвоєння військовій частині почесного найменування з врученням Бойового Прапора та проведення ритуалу складання військової присяги молодим поповненням.