У Києві псевдомінер станцій метро проведе наступні п'ять років у в'язниці

У Києві до п'яти років позбавлення волі засуджено уродженця Вінниччини, який надав неправдиві повідомлення про замінування двох станцій метро та державної установи.

Читайте такожВ Одесі затримали псевдомінера міжнародного аеропортуЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, після отримання повідомлень правоохоронці та вибухотехніки оглянули станції «Лісова», «Либідська» та слідчий ізолятор, жодних підозрілих речовин та предметів виявлено не було.

Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали псевдомінера – раніше судимого уродженця Вінницької області. З’ясувалося, що зловмисник телефонував із мобільного телефону. На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. При цьому зазначив, що зробив дзвінки заради розваги.

Вироком Шевченківського районного суду Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності"), засуджено до п’яти років позбавлення волі.