ЮНЕСКО схвалила проект флагштоку з найбільшим прапором в Києві - КМДА​

Столична влада презентувала проект встановлення флагштоку Державного прапору України ЮНЕСКО для погодження і попередньо отримала схвальну оцінку. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

“Зараз роздувається багато спекуляцій та інсинуацій щодо встановлення головного прапору столиці в Києві. Знаєте, якщо чесно, я здивований. Лунають закиди, мовляв, навіщо це потрібно? Не на часі і так далі...”, - зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Державний Прапор України – це один із символів держави, її оберіг, що сприяє національній єдності, консолідації суспільства, пробуджує почуття гордості за країну. Це - символ за який проливають кров та віддають життя наші герої, відстоюючи незалежність і свободу України. “І сьогодні наш прапор – не тільки символ державності, а – я б сказав - ще й символ нашої віри. Віри в себе, в свої сили, в перемогу України! Саме тому і виникла ідея встановлення найбільшого прапору України. Встановити його ми плануємо на території музею історії України у Другій Світовій війні. Таке розташування дасть змогу бачити Прапор з багатьох районів міста Києва”, - сказав мер Києва. - Оскільки йдеться про схили Дніпра, ми презентували проект ЮНЕСКО для погодження і попередньо отримали схвальну оцінку”, - підкреслив Кличко.

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Щодо вартості проекту, відзначив мер, це ж не просто флагшток. “Щоб встановити металеву конструкцію висотою 75 метрів і вагою 85 тонн – це і інженерно технічні роботи, і облаштування прилеглої території, й інші роботи. Фахівці від КМДА, які над цим працюють, нададуть всі розрахунки і технічне обгрунтування”, - відзначив Кличко.

Мер закликав всі фракції без зайвих емоцій обдумати і сформувати свою позицію, щодо встановлення найбільшого символу нашої держави, щоб роботи не зупинилися. Оскільки ввести споруду флагштоку в експлуатацію планується до Дня Прапору - 23 серпня 2018 року.