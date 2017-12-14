Праска, кувалда і зубні протези: в метрополітені розповіли про загублені речі пасажирів

КП "Київський метрополітен" повідомив, що пасажири найчастіше гублять гаманці, парасолі, головні убори, сумки або пакети з особистими речами. Все це потрапляє в бюро знахідок на станції "Нивки".

Читайте такожМетро на Виноградар: опубліковано проекти нових станцій (фото)"У підземці було загублено (в 2017 році) 21 мобільний телефон і три електронних гаджети: один ноутбук, один планшет і одна електронна книга. Також пасажирам були повернуті каблучка і грошові кошти в сумі 2600 грн.

Деякі пасажири забувають в метро несподівані речі. Так, серед знахідок виявилися праска, банка з зубними протезами і кувалда", - зазначають у прес-службі Київського метрополітену.

При цьому, лише третина власників повертаються за загубленими речами. "Інше передається у державну власність відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 25.08.1998 №1340", - йдеться в повідомленні.

Бюро знахідок Київського метрополітену знаходиться на станції "Нивки". Працює в будні з 08:00 за 17:00, у п'ятницю - з 08:00 по 15:45 (обідня перерва з 12:00 по 12:45). Телефон – (044) 238-43-13.