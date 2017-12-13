У Києві мешканці одного з районів хочуть назвати міський сквер на честь співака Скрябіна

Комісія з найменувань при Київській міській держадміністрації підтримала громадську ініціативу мешканців масиву Виноградар назвати сквер на вулиці Порика іменем музиканта та співака Кузьми Скрябіна.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олексій Окопний, який підтримує громадську ініціативу. Тепер вона буде винесена на громадське обговорення.

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Окопний повідомив, що на підтримку саме цієї назви мешканці за допомогою фан-клубу співака зібрали понад 2 тис. підписів людей, які проживають у межах пішохідної доступності до скверу. Основним аргументом жителів є той факт, що співак з родиною проживав саме на Виноградарі, люди часто спілкувалися з ним і знали, що він мешкає поруч.

«Сквер у сьогоднішньому вигляді існує з 2015 року, але весь час, поки тривав його благоустрій, назва була не першочерговою потребою. А тепер нам є чим пишатися – це доглянута територія, яку люди обирають для відпочинку з дітками. Настала пора його назвати, і кияни самостійно обрали варіант до вподоби», – пояснив депутат.

Окопний додав, що оскільки процедура найменування іменем особи має певні особливості, то згоду на це потрібно було отримати у родини. Наразі така згода є від дружини співака Світлани.

При цьому депутат звернув увагу, що на громадське обговорення буде винесено й іншу пропозицію, подану від громадської організації, щоб назвати сквер «Виноградар».