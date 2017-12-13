Кличко розповів, як киянам зекономити на оплаті комуналки 30-50%

Столична влада робить все, щоб популяризувати та поширювати програму з енергозбереження 70/30, яка дозволяє мешканцям багатоквартирних будинків значно економити на сплаті за тепло. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо виконання програми з енергозбереження 70/30.

Мер нагадав, що місцева влада не формує тарифи на енергоносії. «Але в цій ситуації ми робимо все, щоб зменшити навантаження на людей через великі суми в платіжках за опалення. І тому нами була запроваджена програма з енергозбереження 70/30, де 70 відсотків заходів фінансується коштами міста, 30 — мешканцями будинку», - сказав Кличко.

Мер відвідав житловий будинок ОСББ «Оберіг» на проспекті Бажана, 16 у Дарницькому районі столиці, який є учасником міської програми 70/30 та отримав найбільший в Україні кредит на втілення енергоефективних заходів.

Кличко додав, що ОСББ вже другий рік поспіль бере участь у міській програмі співфінансування 70/30. Будинок великий, на 420 квартир. Тому загальна вартість робіт тут рекордна – 31,3 млн грн (21, 6 млн – частка міста, ще 9,7 млн – частка зібрана мешканцями-членами ОСББ).

Наразі у будинку в місцях загального користування вже замінили вікна й двері, освітлення на енергозберігаюче, а зараз ведуться роботи з утеплення фасаду.

За словами Кличка, після здійснення запланованих енергозберігаючих заходів мешканці будинку будуть економити на оплаті комунальних послуг близько 70%.

Без заходів з енергозбереження вартість опалення становила б тут 38 грн/квадратний метр. Після відповідних заходів – ціна опалення одного квадратного метра становитиме близько 11 гривень. І це в найбільш холодні місяці. Мешканці двокімнатної квартири тут в середньому економитимуть 1600-1800 грн на місяць. «Це великі кошти для бюджету кожної родини. Тому дуже важливо, щоб про цю програму співфінансування та її ефективність знали усі кияни», - підкреслив міський голова.

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У свою чергу голова ОСББ Валерій Нікітченко розповів, що є власником квартири в цьому будинку площею 125 квадратних метрів. «В холодні місяці рахунок за опалення сягав 3 тис грн. Цього року, після низки проведених робіт з енергозбереження, я сподіваюся, що рахунок буде менше ніж 2 тис грн, а згодом, коли будуть завершені остаточно всі роботи щодо модернізації опалення будинку, вартість не повинна перевищувати 500 грн на місяць», - наголосив Нікітченко. Він також додав, що суттєво вдалося зменшити рахунки за електроенергію, утримання будинку та прибудинкової території.

Голова ОСББ розповів, що крім заміни дверей та вікон, а також утеплення фасаду, був встановлений тепловий насос для підігріву води, майже завершені роботи з будівництва автономної системи опалення, будуть встановлені лічильники на кожній батареї тощо.

Кличко додав, що за 3 роки понад 200 житлових будинків взяли участь у міській програмі співфінансування 70/30. Він зауважив, що будинки отримали від міста гранти на загальну суму 137 млн грн, а самі мешканці вклали в ремонти свого житла сумарно 64 млн грн. «Ми маємо позитивні відгуки від людей. Бо їх витрати на сплату за послуги зменшилися на 30-50 відсотків. Ми продовжуватимемо реалізацію цієї програми», - сказав Кличко.

У свою чергу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що цього року також програма розповсюджувалася і на будинки, де не створено ОСББ. Крім того, наголосив він, з 2018 року цю програму реалізовуватимуть районні адміністрації.