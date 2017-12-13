Кличко: впродовж 2018 року 10 тисяч киян зможуть безкоштовно вивчати англійську мову

У Києві стартує новий проект з масового вивчення англійської мови «#Київ заговорить англійською». Впродовж 2018 року 10 тисяч киян зможуть безкоштовно вивчати англійську мову за інноваційним методом змішаного навчання (blended learning). Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час підписання угоди між КМДА та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо старту проекту з вивчення англійської.

Мер відзначив, що за оцінками фахівців, середній рівень володіння англійською мовою серед мешканців європейських столиць – не нижче 50%, а у столицях Скандинавських країн – 70%. В Україні англійську на належному рівні знають лише 7% громадян.

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«Щороку до Києва приїжджають мільйони гостей. Київ має величезний туристичний потенціал. Наше завдання – збільшувати його. І знання англійської допоможе в цьому», - наголосив Віталій Кличко.

Він нагадав, що у 2015 році КМДА започаткувала безкоштовні курси англійської мови Capital English для всіх охочих киян. Згодом столична влада ініціювала та запровадила курси Capital English for Police для Служби 102, столичних патрульних, для прикордонників в аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни". Вони пройшли безкоштовний курс навчання англійської за найвищими міжнародними стандартами.

«І ми продовжуємо реалізацію програм з вивчення англійської мови киянами. Сьогодні ми ініціюємо новий проект з масового навчання. Ми підписуємо Угоду між КМДА та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо старту проекту «#Київ заговорить англійською», - зазначив Кличко.

Київський міський голова відзначив, що проект «#КиївЗаговоритьАнглійською» став одним з переможців серед проектів, які подавалися на розгляд Громадського бюджету столиці. Загалом подавалося понад 800 проектів.

«Завдяки реалізації цього проекту впродовж 2018 року 10 тисяч киян зможуть безкоштовно вивчати англійську мову за інноваційним методом змішаного навчання (blended learning). Метод розроблений командою Соціального проекту вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» (www.lingva.ua) Особливу увагу буде приділено і навчанню співробітників Київської міської та районних державних адміністрацій і комунальних підприємств», - зазначив Кличко.

Мер зауважив, що знання мови столичними чиновниками на належному рівні дозволить збільшити комунікацію з закордонними партнерами та потенційними інвесторами. А це, в свою чергу, підвищить як інвестиційний, так і туристичний потенціал Києва.

«Ми також плануємо запровадити вивчення англійської за інноваційним методом змішаного навчання на базі платформи Lingva.Skills у столичних навчальних закладах. Долучатимемо до навчання і людей з інвалідністю, учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб. Це підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці, адже на сьогодні вже кожна третя вакансія в Києві потребує володіння англійською мовою», - сказав мер Києва.

«Я переконаний, що завдяки реалізації цього проекту вже зовсім скоро ми зможемо з впевненістю сказати, що Київ говорить англійською!» - підкреслив Кличко.