Кличко пообіцяв зробити з Київського зоопарку один з найсучасніших зоопарків Європи

Столична влада оновлює київський звіринець, щоб він був сучасним і комфортним. Першу чергу реконструкції зоопарку планують закінчити вже наступної весни, а загалом проект реконструкції розрахований на три роки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо «Київ».

«Ми почали першу чергу реконструкції. Це, зокрема, вхідна група зоопарку. Загалом у нас декілька етапів реконструкції зоопарку – проект розрахований на три роки», – зазначив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що у 2007-му році Київський зоопарк виключили з Європейської асоціації зоопарків світу, бо він не відповідав критеріям утримання тварин. Але на сьогодні столичний звіринець вже повернули в лави Асоціації.

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«Директор одного з європейських зоопарків якось сказав мені: коли ти приходиш до зоопарку і тварини там викликають співчуття, це не є добрий зоопарк. І наше завдання – щоби київський звіринець був одним з найсучасніших зоопарків, без кліток і з відкритим простором. Місцем, куди можна прийти з дітьми, гарно провести час і отримати багато позитивних емоцій від контакту з тваринами», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше Кличко назвав реформування галузі охорони здоров'я одним з пріоритетів для влади міста.