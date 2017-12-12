Масштабну пожежу на Русанівських садах у Києві загасили

Пожежу, що сталася сьогодні вдень у приватному будинку на 11-й лінії Русанівських садів, повністю ліквідовано.

Читайте такожУ Києві масштабна пожежа на лівому березі: виїхали 14 пожежних авто (фото)Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

На місці пожежі працювали 21 одиниця основної та спецтехніки, а також 87 співробітників особового складу.

Загиблих і потерпілих немає.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли з 4-поверхового приватного будинку на безпечну відстань кисневий балон. За попередньою інформацією, в будинку стався вибух невідомої речовини, ймовірно, у приміщенні знаходились газові балони.