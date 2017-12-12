Масштабну пожежу на Русанівських садах у Києві загасили
15:06, 12 грудня 2017Київ
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За попередньою інформацією, у будинку стався вибух невідомої речовини.
Загиблих і постраждалих в результаті події немає \ ДСНС
Пожежу, що сталася сьогодні вдень у приватному будинку на 11-й лінії Русанівських садів, повністю ліквідовано.
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На місці пожежі працювали 21 одиниця основної та спецтехніки, а також 87 співробітників особового складу.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли з 4-поверхового приватного будинку на безпечну відстань кисневий балон. За попередньою інформацією, в будинку стався вибух невідомої речовини, ймовірно, у приміщенні знаходились газові балони.
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