Кличко розповів, як столиця відзначатиме новорічні свята

Святкування Нового року у столиці розпочнеться традиційно 19 грудня в день св. Миколая. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”, передає його прес-служба.

“У нас, на жаль, втрачені традиції новорічних та різдвяних ярмарків, коли ти опиняєшся в атмосфері свята. Дуже важливо зараз їх повернути. І ми намагаємося вже третій рік поспіль створити в столиці новорічну атмосферу: зробити освітлення, містечко, де можна і купити сувеніри, і спробувати ласощі, відпочити з дітьми, прогулятися, отримати заряд енергії та відчуття великого свята”, - наголосив міський голова.

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Віталій Кличко зазначив, що, як і у попередні роки, головна ялинка стоятиме на Софійській площі. Її висота - майже 30 метрів. Придбали та доставили її за позабюджетні кошти. Церемонія запалення вогнів на головній ялинці країни традиційно відбудеться 19 грудня.

Кличко розповів, з якими труднощами цього року везли до столиці новорічне дерево. Під Львовом автомобіль через складні погодні умови вилетів у кювет. На щастя, ніхто не постраждав, і ялинка таки дісталася до столиці.

Під час новорічних свят у сквері біля Володимирського проїзду відбудеться перший Фестиваль ілюмінації, де буде встановлено 38 арт-об’єктів, які привезуть з різних країн. А також роботи, створені за мотивами творчості Марії Приймаченко.

Михайлівська площа залишиться країною дитячих розваг. “Тому беріть дітей, і ви зможете дуже добре відпочити. Там буде працювати резиденція св. Миколая. На ярмарку будуть дитячі розваги. Орендарям поставили вимогу: ціна на атракціони повинна бути не вищою за 30 грн”, - сказав мер.

Святкові заходи відбудуться у кожному районі столиці. Усього заплановано понад 200 тематичних заходів.

“На проведення усіх новорічних свят з бюджету міста ми плануємо витратити 4,5 млн грн. Половину цих коштів витратять на заходи в районах, іншу – на відвідування малечею, зокрема дітьми з пільгових категорій, новорічних вистав. Дуже важливо дарувати дітям відчуття Різдва та Нового року”, - підкреслив Віталій Кличко.