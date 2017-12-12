У Києві масштабна пожежа на лівому березі: виїхали 14 пожежних авто (фото)

На лівому березі у Києві на Русанівських садах горить двоповерховий будинок, на місце виїхало 14 пожежних автомобілів. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що виклик надійшов об 11.16 на попередню адресу вулиця Садова, 11.

На місце пожежі виїхало 14 автомобілів вогнеборців.

За короткий термін часу площа пожежі розповсюдилась на 500 кв. м. Існувала загроза подальшого поширення вогню на сусідні будівлі.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли з будівлі на безпечну відстань кисневий балон. За попередньою інформацією, в будинку стався вибух невідомої речовини, ймовірно в приміщенні знаходяться газові балони.

О 12:30 пожежу на площі 500 кв. м локалізовано.

Загиблих і потерпілих немає.

На місці пожежі працює 21 одиниця основної та спецтехніки та 87 чоловік особового складу.

"Неймовірними зусиллями вдалося запобігти поширенню вогню. Були складнощі з під'їздом і подачею води (спасибі місцевим жителям)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі присутні керівництво київської ДСНС та оперативний штаб.