Кличко: нам вдалося відстояти інтереси громад при ухваленні Держбюджету на 2018 рік

Органам місцевої влади, Асоціації міст України вдалося відстояти інтереси громад при ухваленні Держбюджету на 2018 рік. По це заявив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко під час спілкування на національному прес-клубі реформ «Децентралізація: підсумки та досягнення 2017 року, завдання на наступний рік».

Кличко наголосив, що вперше розгляд бюджету відбувався за процедурою і Асоціація міст була активним суб’єктом його розробки, розгляду та ухвалення.

Мер Києва зауважив, що раніше Асоціація констатувала лише обсяги недофінансування територіальних громад.

«Сьогодні я можу сказати, що нам вдалося відстояти для місцевого самоврядування майже 50 млрд. грн. на 2018 рік. Це і формула вирівнювання, яка залишається стимулюючою. Більше 3 млрд. грн. залишаться на розвиток громад», - зауважив Віталій Кличко.

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Мер Києва висловив вдячність прем`єр-міністру, що той, як колишній мер, розуміє проблеми місцевих громад і надає їм підтримку.

Кличко підкреслив, що всі об’єднані спроможні громади будуть мати з 2018 року прямі міжбюджетні відносини з Держбюджетом і отримають кошти від інфраструктурної субвенції.

«Це було дуже складно, але ми відстояли право на розвиток для 665-ти нових муніципалітетів», - підкреслив мер Києва.

Водночас, додав він, нині слід працювати над ефективним використанням коштів. Мер Києва зауважив, що столиця запровадила відкритий бюджет, і ця новація поширюється серед українських муніципалітетів. Кличко наголосив, що кожен громадянин може в режимі он-лайн прослідкувати використання коштів місцевого бюджету, надходження до нього.

Мер Києва переконаний, що участь громадськості в бюджетному процесі – це найближче майбутнє наших муніципалітетів. Він звернув увагу, що в цьому році київська влада на проекти Бюджету участі виділила загалом 150 млн. грн, бо отримала багато цікавих і корисних для міста проектів від киян.

«Бо саме громади мають вирішувати, які проблеми в першу чергу повинні бути розв'язані в їх місті», - зауважив Київський міський голова.

Віталій Кличко також висловив сподівання, що наступного року вдасться завершити секторальні реформи.

«Асоціація підготувала 9 секторальних стратегій в різних галузях, починаючи від фінансів і закінчуючи сферою ЖКГ», - наголосив мер Києва.

Крім того, нагадав він, сьогодні в парламенті перебуває низка законопроектів, схвалення яких необхідне для подальшого розвитку місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про необхідність невідкладного ухвалення та впровадження розробленого за активної участі Асоціації міст України проекту нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Віталій Кличко також вкотре наголосив на необхідності ухвалення закону, який дозволить навести лад в сфері паркування. За словами мера столиці, місцева влада повинна мати право штрафувати безвідповідальних водіїв і використовувати кошти на розвиток міста. Кличко висловив сподівання, що найближчим часом парламент ухвалить відповідний закон в цілому.

Мер Києва наголосив на необхідності вирішення проблеми щодо поводження із твердими побутовими відходами. Кличко додав, що муніципалітети без законодавчих змін, які стимулюватимуть запровадження новітніх технологій утилізації сміття, не зможуть самотужки вирішити ці проблеми. Мер столиці закликав парламент якомога швидше врегулювати це питання законодавчо.