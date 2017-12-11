Кличко незадоволений роботами з прибирання снігу і пообіцяв розібратися

Мер Києва Віталій Кличко пізно ввечері в неділю перевірив, як прибирають столичні вулиці під час першого снігопаду. Кличко проїхався містом та без попередження заїхав на деякі ШЕУ. Роботою дорожників Оболонського району мер залишився незадоволеним, повідомляє КМДА.

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"Зараз в Оболонському ШЕУ побачив таку картину: спецтехніка, яка повинна прибирати дороги, стоїть у дворі. Трактори, які мають прибирати пішохідні переходи, тротуари, також стоять. Кажуть, що немає трактористів. Частина техніки, як мені сказали, зламалася, хоча звітували, що вона готова до зимового сезону, - відзначив Кличко. - В понеділок проведу нараду, будемо розбиратися з цією ситуацією. Бо те, що в деяких ШЕУ стоїть без діла техніка, яка повинна прибирати вулиці, - це неприйнятно. Ми зараз мобілізуємо всіх і на ранок місто буде почищене. Але, тим не менш, нам треба систематизувати роботу в "Київавтодорі", щоб нарікань не було", - відзначив мер столиці.

Цієї ночі, за даними дорожників, київські вулиці прибирали 313 одиниць спецтехніки.​