У Києві завтра буде частково обмежено рух транспорту Московським і Південним мостами

У суботу, 9 грудня, рух транспорту столичними Московським і Південним мостами частково обмежать.

Про це повідомляє прес-служба КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язано з проведенням ремонту дорожнього покриття.

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Так, на Московському мосту завтра з 11.00 до 13.00 буде закрито проїзд першою смугою руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна; з 13.00 до 18.00 - першою смугою руху в напрямку ст.м. «Петрівка».

На естакаді Південного мостового переходу закриють проїзд транспорту першою смугою: з 10.00 до 12.00 у напрямку з Наддніпрянського шосе до просп. М. Бажана; з 12.00 до 16.00 - у напрямку з просп. М. Бажана до Наддніпрянського шосе.