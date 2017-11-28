Кличко заявив про досягнення компромісу з забудовником Сінного ринку, який погодився знизити поверховість будинків

Місцева влада спільно з активістами змусили забудовника погодитися на компроміс і знизити поверховість будинків, що зводяться по вулиці Бульварно-Кудрявській, на місці колишнього Сінного ринку.

Це передбачено Меморандумом про зняття соціальної напруги навколо будівництва комплексу будинків по вул. Бульварно-Кудрявській, 15-а у Шевченківському районі Києва, повідомляє прес-служба Кличка.

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Меморандум підписали мер Києва Віталій Кличко та замовник будівництва - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю “Емпоріум Пропертіз” Олександр Перехрест.

Документ передбачає, що буде понижена висотність найвищих будівель комплексу, який зводиться. В одному будинку - на 3 поверхи, і ще в двох будинках на 1 поверх від запроектованого. Таким чином в комплексі не буде будівель вище 19 поверхів.

"Нарешті, досягнуто компроміс, на якому наполягала громадськість, активісти і місцева влада. Ми довго вели переговори, переконували в необхідності дослухатися до думки громади, щоб зняти соціальну напругу навколо цього будівництва. І я сподіваюся, що домовленості будуть виконані", - відзначив після підписання документу мер Києва.

Виконання цих домовленостей, як зазначено в меморандумі, будуть контролювати представники громадськості.