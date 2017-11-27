У Києві встановили відеокамери біля декількох пам'ятників, аби уникнути актів вандалізму (відео)

Київська мерія взяла під відеоварту декілька пам'ятників, аби уникнути актів вандалізму.

Після кількох випадків плюндрування меморіалів столична влада стежитиме за ними 24 години на добу. Зокрема за тими, які потерпали від вандалів.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, ідеться про Меморіал вічної слави, пам'ятник Щорсу та Володимиру Великому. Лише Вічний вогонь упродовж місяця двічі заливали бетоном.

Крім того на найбільших площах міста встановлені камери, здатні збільшувати зображення у 36 разів.

На сьогодні у Києві встановлено понад 4 тисячі камер у центрі, на мостах та найбільших розв'язках. До кінця року по місту планують встановити 6 тисяч камер.