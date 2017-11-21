Екс-мер Нью-Йорка Джуліані похвалив Кличка за позитивні зміни у столиці

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з екс-мером Нью-Йорка, головою ради директорів компанії "Giuliani Partners" Рудольфом Джуліані та запросив його також відвідати столичний дата-центр.

Під час зустрічі в мерії Кличко та Джуліані обговорили удосконалення і розвиток системи безпеки у Києві та питання створення муніципальної поліції. Після цього вони разом відвідали дата-центр, де Рудольфу Джуліані презентували систему відеоспостереження та безпеки в столиці.

Рудольф Джуліані позитивно оцінив оснащення та можливості дата-центру, створеного в Києві в рамках програми "Безпечна столиця". Він відзначив, що це дуже важливий крок для безпеки та правопорядку на вулицях міста.

“Я був у вашому місті кілька разів, я можу сказати, що порівнюючи з минулими візитами, бачу великі зміни на краще. Київ сьогодні - більш сучасне місто, місто світового рівня. Я вражений змінами, які відбулися протягом короткого періоду, - сказав Джуліані. - Система, яку я побачив у дата-центрі – чудова. Ваша система безпеки схожа на ту, що є у Нью-Йорку. Вона створює більше безпеки для мешканців, для дорожнього руху в місті. Але чимало ще треба зробити, щоб покрити Київ відеоспостереженням повністю”, - відзначив колишній мер Нью-Йорка.

Рудольф Джуліані наголосив, що підвищити рівень безпеки у столиці допоможе і створення муніципальної поліції, яка буде підконтрольна громаді. “Ми мали зранку довгу розмову з мером. Вам потрібно більше місцевої автономії для створення муніципальної поліції. Мер повинен мати певний рівень повноважень, щоб вирішувати питання, які найбільше турбують місто: безпечний дорожній рух, боротьба зі злочинністю, з тероризмом. Бо, коли щось іде не так, - звинувачують мера. Тому він повинен мати можливість вирішувати ці питання. І для цього потрібна муніципальна поліція”, - підкреслив Джуліані.

Він додав, що спеціалісти його компанії підготували звіт щодо необхідності створення муніципальної поліції, який передадуть для ознайомлення Президенту та Прем'єр-міністру.

Віталій Кличко розказав Рудольфу Джуліані також про запровадження і розвиток у Києві системи Smart City. "Я радий вітати у столиці мера Джуліані. Він є великим другом України. Він відомий тим, що зміг навести лад у Нью-Йорку, приборкавши злочинність у місті. Я радий, що Рудольф Джуліані відзначив, що Київ за останні роки змінився. Ми продовжуємо ці позитивні перетворення, - сказав Кличко. - Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю у сфері безпеки, залучення новітніх технологій у цю сферу, а також необхідність створення муніципальної поліції", - наголосив Віталій Кличко.

Сьогодні під час візиту до Києва Рудольф Джуліані зустрінеться з Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.