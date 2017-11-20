Кличко назвав терміни завершення капітального ремонту Володимирської вулиці

Капітальний ремонт вулиці Володимирської, за планом, буде завершений у травні-червні наступного року. І столичній владі не буде соромно за якість здійсненого ремонту. Про це завив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції вже здійснених робіт з капітального ремонту вул. Володимирської та вул. Льва Толстого.

Мер Києва нагадав, що роботи на вул. Володимирській - від вул. Льва Толстого до вул. Б. Хмельницького - розпочали цього року.

“Це одна з центральних вулиць столиці. І тут однозначно потрібен був ремонт – бо тротуари і проїжджа частина знаходилися в жахливому стані”, - сказав Віталій Кличко.

Зокрема, тут вже провели фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини, замінили люки та зливоприймачі, влаштували 2-шарове асфальтобетонне покриття та розмітку, встановили бордюрні камені. Зараз тривають роботи із влаштування тротуарів за допомогою ФЕМів та антипаркувальних стовпчиків, які планують завершити до кінця року. Водночас, капітальний ремонт не стосується частини проїжджої частини Володимирської, вимощеної бруківкою.

У 2018 році будуть продовжені роботи на ділянці від провулку Рильського до Андріївського узвозу.

“Поки дозволяють погодні умови, то ремонтні роботи тривають. А завершаться вони наприкінці травня – початку червня наступного року. І можу вас запевнити, що нам не буде соромно за якість тих робіт, які будуть здійснені. Щодня ми контролюємо хід робіт”, - наголосив Віталій Кличко.

Що стосується вул. Льва Толстого, то тут була відремонтована ділянка від вул. Велика Васильківська до вул. Тарасівська. Зокрема, здійснили роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття проїжджої частини, встановлення бортових каменів. Також замінили люки та зливоприймачі, влаштували 2-шарове асфальтобетонне покриття з полімерасфальтобетону. Розпочаті роботи із озеленення прилеглої території та нанесення дорожньої розмітки.

“Ми робимо не тільки нове дорожнє покриття, а й встановлюємо нове сучасне освітлення, яке дозволяє значно економити кошти. Використовуємо інші ноу-хау”, - наголосив мер столиці.

Віталій Кличко також висловив сподівання, що парламент найближчим часом ухвалить закон, який дозволить нарешті навести лад з паркуванням в містах. І на відремонтованих тротуарах не стоятимуть автівки, і не займатимуть смуги для руху на оновлених столичних дорогах.