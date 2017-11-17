У Києві станція метро "Либідська" відновила роботу

У Києві станція метро "Либідська" після перевірки інформації про замінування відновила роботу. Про це у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, поліція перевіряє інформацію щодо замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів.