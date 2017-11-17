У Києві станція метро "Либідська" відновила роботу
17:38, 17 листопада 2017Київ
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Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Ілюстрація / REUTERS
У Києві станція метро "Либідська" після перевірки інформації про замінування відновила роботу. Про це у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, поліція перевіряє інформацію щодо замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів.
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