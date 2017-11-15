У центрі Києва через новорічні свята обмежать рух транспорту

На період підготовки та проведення новорічних свят у центрі Києва буде обмежено рух транспорту. Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, з 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року діятиме обмеження руху транспортних засобів (окрім міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі) уздовж Володимирського проїзду від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі, та на вул. Володимирській від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

Також з 29 листопада до 31 січня буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі.

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Окрім того, буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі та на вул. Володимирській від Рильського провулку до Володимирського проїзду 19 грудня з 16:00 до 21:00, 31 грудня з 20:00 до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00; 7 січня з 12:00 до 15:00.

У роботу маршрутів наземного транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями, будуть внесені зміни, про що буде повідомлено додатково.

Раніше стало відомо, скільки днів відпочиватимуть українці на новорічні свята.