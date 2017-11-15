Кличко взяв участь у церемонії вручення премії BEST FASHION AWARDS

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії вручення професійної премії в галузі української моди BEST FASHION AWARDS. Кличко нагороджував переможця в номінації «Бізнес-прорив» - дизайнера Андре Тана.

«Мене навряд чи можна назвати знавцем моди. Але, мені дуже приємно вручити премію BEST FASHION AWARDS у номінації, яка сьогодні вручається вперше - «Бізнес-прорив». Бо дуже важливо і дуже непросто реалізувати свій творчий талант, перетворивши це і на економічно вигідний проект. І я вдячний людям, які розвивають українську моду, популяризують її в світі. Людям, які створюють підприємства, робочі місця, платять податки в Україні, в Києві», - відзначив мер столиці.

Кличко зазначив, що fashion-індустрія в багатьох країнах - вагома складова національної економіки. І сьогодні українські дизайнери працюють на те, щоб так було і в нашій країні

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«Андре Тан став першим українським дизайнером, який зумів побудувати успішну розгалужену мережу з 29-ти магазинів у великих містах країни. Підприємницький талант дозволив йому розвинути свою дизайн-студію у велику компанію з багатьма підрозділами. І сьогодні тисячі жителів України обирають цей красивий і якісний одяг вітчизняного виробництва», - сказав Віталій Кличко.

BEST FASHION AWARDS – єдина професійна премія в галузі моди в Україні, була започаткована у 2010 році.

За роки свого існування премія стала основним інструментом об’єктивного визначення лідерів української модної індустрії. BFA відзначає впливових діячів української моди за внесок у розбудову національної fashion-індустрії.Премія BFA визначається голосуванням групи з 30 експертів за результатами колекцій двох сезонів.

У 2017 році оргкомітет BEST FASHION AWARDS започатковує спеціальну номінацію премії, що відзначатиме унікальні комерційно успішні проекти, реалізовані в Україні – «Бізнес-прорив». І направлена вона саме на відзнаку за розвиток української fashion-індустрії, як складової національної економіки держави.

Раніше повідомлялося, що Кличка переобрали головою Асоціації міст України.