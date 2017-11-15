У київський морг, який декілька днів страйкував та не видавав тіла, нарешті подали гарячу воду

13:48, 15 листопада 2017
Київ
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Однак морг досі не видає тіла померлих.

Гарячою воду, за словами співробітників моргу, назвати важко / скріншот

У Києві після кількох днів нарешті відноили гаряче водопостачання в один із столичних моргів, який у зв’язку із цим не видавав тіла померлих.

Як пише ТСН, тіла у морзі досі не віддають, бо працівники скаржаться, що гарячою воду важко назвати – вона ледь тепла. При цьому опалення у морзі також відсутнє.

Працівники моргу також наголошуються, що для того, або почати видавати тіла, необхідно спочатку провести розтини, тож сьогодні там зсожуть віддати лише частину тіл.

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Теги: #гаряче водопостачання#гаряча вода в моргу#морги Києва#тіла в морзі