У київський морг, який декілька днів страйкував та не видавав тіла, нарешті подали гарячу воду
13:48, 15 листопада 2017Київ
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Однак морг досі не видає тіла померлих.
Гарячою воду, за словами співробітників моргу, назвати важко / скріншот
У Києві після кількох днів нарешті відноили гаряче водопостачання в один із столичних моргів, який у зв’язку із цим не видавав тіла померлих.
Як пише ТСН, тіла у морзі досі не віддають, бо працівники скаржаться, що гарячою воду важко назвати – вона ледь тепла. При цьому опалення у морзі також відсутнє.
Працівники моргу також наголошуються, що для того, або почати видавати тіла, необхідно спочатку провести розтини, тож сьогодні там зсожуть віддати лише частину тіл.
У столичний морг, який декілька днів страйкував, нарешті дали гарячу воду
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