У київський морг, який декілька днів страйкував та не видавав тіла, нарешті подали гарячу воду

У Києві після кількох днів нарешті відноили гаряче водопостачання в один із столичних моргів, який у зв’язку із цим не видавав тіла померлих.

Як пише ТСН, тіла у морзі досі не віддають, бо працівники скаржаться, що гарячою воду важко назвати – вона ледь тепла. При цьому опалення у морзі також відсутнє.

Працівники моргу також наголошуються, що для того, або почати видавати тіла, необхідно спочатку провести розтини, тож сьогодні там зсожуть віддати лише частину тіл.