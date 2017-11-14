На Центральному залізничному вокзалі у Києві вибухівку не знайшли

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Українська залізниця».

Читайте такожУ Києві і Харкові через повідомлення про мінування закрили залізничні вокзали і станції метро (фото) «Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Наразі вокзал працює у звичному режимі. Його роботу відновлено о 20:45», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в «Укрзалізниці», невідома особа повідомила про замінування черговому вокзалу о 18:10.

У зв’язку з цим було евакуйовано пасажирів та персонал вокзалу.

Однак пасажирські поїзди відправлялися за графіком. Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу правоохоронцями на предмет вибухонебезпечних речовин, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи.