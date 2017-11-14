Мера Києва Віталія Кличка переобрали Головою Асоціації міст України (АМУ). Віталій Кличко подякував за підтримку головам громад - членів АМУ. І відзначив, така довіра для нього - це і велика відповідальність.

Читайте такожКличко ініціював системні "чистки" корупціонерів у столиці - експерт"Ми бачимо, яке сьогодні в Україні несприйняття політиків. Протягом понад 20 років наші політики змагалися, хто краще зможе пообіцяти, цікавіше розказати, проспівати. І сьогодні образ політика - це людина, яка не відповідає за свої слова. У нас як мерів міст є місія - те, про що ми говоримо - ми робимо. І люди можуть побачити й оцінити результати нашої роботи у нових дорогах, нових дитсадках і школах, центрах надання послуг. Реформи втілюються не зверху, а починаються на місцях - там, де люди прагнуть змін і одразу їх відчувають. І кожен з вас, маючи ресурси і важелі, на своєму місці реалізовує очікування людей, -зазначив Віталій Кличко. - Ще раз хочу подякувати вам за довіру. Ваша підтримка - це велика відповідальність. Моє завдання - щоби АМУ була справді ефективним інструментом для кожного голови громади, щоби інтереси місцевих громад були завжди враховані".