Кличко: ми очікуємо ухвалення низки важливих для місцевого самоврядування законопроектів

Громади з нетерпінням очікують ухвалення низки важливих для розвитку місцевого самоврядування законопроектів – про муніципальну варту, про паркування, про розпорядження земельними ділянками, про службу в органах місцевого самоврядування та інших. Про це заявив Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Дні Діалогу з Парламентом, який проводить АМУ.

«Сьогодні в парламенті перебуває низка важливих для розвитку місцевого самоврядування законопроектів. У першу чергу – це новий Закон про службу в органах місцевого самоврядування. Він суттєво розширює повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема щодо конкурентних умов заробітної плати», – зазначив Кличко.

Для посилення ролі муніципалітетів у забезпеченні законності та правопорядку в містах та містечках, зауважив Голова АМУ, на місцях давно очікують ухвалення законопроекту про муніципальну варту. Він підготовлений до другого читання.

«Я неодноразово наголошував на важливості реформування сфери паркування в населених пунктах. Дякую народним депутатам за підтримку законопроекту № 5364 у першому читанні і сподіваюсь, що найближчим часом він буде ухвалений в цілому як закон. Це дозволить нам не тільки навести нарешті лад у цій сфері, а й отримати додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів», – наголосив мер Києва.

Також Віталій Кличко зазначив, що місцеві органи самоврядування сподіваються і на ухвалення законопроекту № 6466, який має розблокувати укрупнення територіальних громад міст обласного значення, що дасть новий поштовх децентралізаційній реформі і призведе до збільшення кількості спроможних громад.

«Громади з нетерпінням очікують також ухвалення законопроектів, спрямованих на розширення повноважень рад щодо розпорядження земельними ділянками поза межами населених пунктів. Вважаю, що таке право має бути надано не тільки об’єднаним громадам, а й всім органам місцевого самоврядування базового рівня», – підкреслив Кличко.

У Дні Діалогу з Парламентом, який проводить АМУ, беруть участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, урядовці, народні депутати і близько 300 голів громад – членів АМУ.