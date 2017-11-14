Кличко: В проекті Держбюждету-2018 мають бути враховані інтереси місцевого самоврядування​

Сьогодні очікується ухвалення проекту Державного бюджету на 2018 рік у першому читанні. І для нас вкрай важливим є врахування в головному кошторисі країни інтересів місцевого самоврядування. Про це заявив Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Дні Діалогу з Парламентом, який проводить АМУ.

«Починаючи з липня цього року представники Асоціації міст України беруть активну участь у бюджетному процесі. Нам вдалося передбачити майже 27 мільярдів гривень у змінах до Держбюджету на 2017 рік (19,1 мільярда в липні і 7,6 мільярда на минулому тижні). У першу чергу – на погашення заборгованості по субсидіях», – зазначив Віталій Кличко.

Водночас мер зазначив, що проект Держбюджету на 2018 рік є складним для органів місцевого самоврядування. І виконавча дирекція та правління АМУ провели велику роботу щодо врахування інтересів муніципалітетів.

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«Оскільки я особисто брав участь у бюджетних консультаціях, хочу подякувати Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, який пообіцяв врахувати наші пропозиції: щодо зменшення обсягів вилучення з міст та громад, зняття навантаження з місцевих бюджетів по фінансуванню пільг із надання житлово-комунальних послуг та вирішення питання середньострокових позик. Сподіваюся, ці важливі для місцевого самоврядування питання будуть враховані Урядом при доопрацюванні проекту Держбюджету», – наголосив Голова АМУ.

У Дні Діалогу з Парламентом, який проводить АМУ, беруть участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, урядовці, народні депутати і близько 300 голів громад – членів АМУ.