Кличко показав голові Світового банку систему управління столиці

16:19, 13 листопада 2017
Київ
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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з президентом Світового банку Джим Йонг Кімом, який прибув до України з офіційним візитом.

Під час спілкування Віталій Кличко наголосив, що понад три роки тому столична влада почала будувати нову систему управління містом, де всі процеси відкриті і прозорі, а влада підконтрольна громаді та працює, спираючись на ініціативу та думку людей. 

Кличко розповів голові Світового банку про запроваджену в Києві систему управління / kiev.klichko.org

Київ першим запровадив систему “Відкритий бюджет”, яка дозволяє відслідковувати онлайн витрати та доходи столичного бюджету. Також столиця скоротила майже вдвічі зовнішній борг, розпочала боротьбу з корупцією у комунальному господарстві, запровадила відкриті аукціони та тендери. Це дало можливість збільшити надходження до бюджету на 30% та вкладати гроші в інфраструктурні проекти, а також відновило довіру інвесторів.

Міський голова підкреслив, що отримані кошти столиця спрямовує на відновлення та розвиток інфраструктури. Зокрема, Київ є беззаперечним лідером за темпами та обсягами ремонту доріг, закупівлі нового громадського транспорту, з будівництва та реконструкції освітніх та медичних закладів.

При цьому, є низка напрямків, які стримують ефективний розвиток міста. За словами Кличка, мова йде про наміри уряду перекласти на місцеві бюджети фінансування субсидій за житлово-комунальні послуги та пільги, не надаючи при цьому додаткових джерел доходу. “Не може бути ситуації, коли держава встановлює пільги для 7 млн громадян, а фінансувати їх зобов’язує органи місцевого самоврядування без надання на це ресурсу”, - наголосив Кличко. 

Іншим проблемним напрямком є упорядкування сфери паркування. Ухвалення відповідного законодавства може вирішити низку болючих для українських міст питань та залучити інвесторів для будівництва паркінгів.

У свою чергу, Джим Йонг Кім наголосив, що приємно вражений змінами та реформами, які були втілені та запроваджуються у Києві і відзначив, що радий тому, що Світовий банк допоміг столиці розробити транспортну схему, яка має оптимізувати рух громадського транспорту в місті. Він також підтримав прагнення столиці навести лад з паркуванням. “Ви маєте контролювати своє місто”, - наголосив Кім.

За словами президента Світового Банку, Україна повинна продовжувати втілювати реформи. Зокрема, у сфері боротьби з корупцією - через створення антикорупційного суду, а також в лібералізації ринку землі. “Ми готові приводити інвесторів, але Україна має показати, що серйозно ставиться до питання реформування та готова втілювати необхідні зміни”, - наголосив він.

Також Віталій Кличко та Джим Йонг Кім відвідали Алею Небесної Сотні, де мер Києва розповів гостю про події Революції Гідності.

У програмі офіційного візиту президента Світового банку – зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, керівниками парламентських фракцій. Зранку Джим Йонг Кім зустрівся з представниками аграрного бізнесу України.

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