Кличко показав голові Світового банку систему управління столиці

Під час спілкування Віталій Кличко наголосив, що понад три роки тому столична влада почала будувати нову систему управління містом, де всі процеси відкриті і прозорі, а влада підконтрольна громаді та працює, спираючись на ініціативу та думку людей.

Київ першим запровадив систему “Відкритий бюджет”, яка дозволяє відслідковувати онлайн витрати та доходи столичного бюджету. Також столиця скоротила майже вдвічі зовнішній борг, розпочала боротьбу з корупцією у комунальному господарстві, запровадила відкриті аукціони та тендери. Це дало можливість збільшити надходження до бюджету на 30% та вкладати гроші в інфраструктурні проекти, а також відновило довіру інвесторів.

Міський голова підкреслив, що отримані кошти столиця спрямовує на відновлення та розвиток інфраструктури. Зокрема, Київ є беззаперечним лідером за темпами та обсягами ремонту доріг, закупівлі нового громадського транспорту, з будівництва та реконструкції освітніх та медичних закладів.

При цьому, є низка напрямків, які стримують ефективний розвиток міста. За словами Кличка, мова йде про наміри уряду перекласти на місцеві бюджети фінансування субсидій за житлово-комунальні послуги та пільги, не надаючи при цьому додаткових джерел доходу. “Не може бути ситуації, коли держава встановлює пільги для 7 млн громадян, а фінансувати їх зобов’язує органи місцевого самоврядування без надання на це ресурсу”, - наголосив Кличко.

Іншим проблемним напрямком є упорядкування сфери паркування. Ухвалення відповідного законодавства може вирішити низку болючих для українських міст питань та залучити інвесторів для будівництва паркінгів.

У свою чергу, Джим Йонг Кім наголосив, що приємно вражений змінами та реформами, які були втілені та запроваджуються у Києві і відзначив, що радий тому, що Світовий банк допоміг столиці розробити транспортну схему, яка має оптимізувати рух громадського транспорту в місті. Він також підтримав прагнення столиці навести лад з паркуванням. “Ви маєте контролювати своє місто”, - наголосив Кім.

За словами президента Світового Банку, Україна повинна продовжувати втілювати реформи. Зокрема, у сфері боротьби з корупцією - через створення антикорупційного суду, а також в лібералізації ринку землі. “Ми готові приводити інвесторів, але Україна має показати, що серйозно ставиться до питання реформування та готова втілювати необхідні зміни”, - наголосив він.

Також Віталій Кличко та Джим Йонг Кім відвідали Алею Небесної Сотні, де мер Києва розповів гостю про події Революції Гідності.

У програмі офіційного візиту президента Світового банку – зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, керівниками парламентських фракцій. Зранку Джим Йонг Кім зустрівся з представниками аграрного бізнесу України.