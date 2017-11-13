Кличко: Столичний Smart City стартап презентував свої рішення в японському Кіото

Минулого року проект став частиною інкубатору міських проектів Kyiv Smart City та запустив пілотний проект зі столичною владою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Минулого року я побував з візитом в місті-побратимі Києва Кіото і був вражений побаченим в науковому центрі АSТЕМ. Де студенти, талановита молодь та науковці розробляють технології, які потім застосовують в міському управлінні, впроваджують в бізнесі, - відзначив Кличко. - Тоді я домовився про те, щоб наші молоді люди, які працюють над розробкою технологій, відвідали АSТЕМ, ознайомилися з тим, як працюють японці і поділилися своїми досягненнями, обмінялися досвідом. І от талановита українська молодь відвідала одне з найіноваційніших міст світу. Сподіваюся, це стане хорошим стимулом для нових корисних ідей, які потім Київ запровадить у міському управлінні”, - сказав Віталій Кличко.

Він відзначив, що OpenWorld — соціальний технологічний проект, який допомагає незрячим людям та людям з вадами зору у навігації містом, в якому вони живуть. Команда проекту розробила спеціальні маячки, які встановлюються на об’єктах міської інфраструктури та дають можливість прокласти маршрут і дізнатись точне місце знаходження об’єкту в просторі, отримавши звуковий сигнал маячка.

У кінці минулого року в підземному переході на Майдані Незалежності реалізували пілотну версію системи — проект OpenWorld встановив 10 маячків і зміг в режимі реального часу отримувати дані та проводити тестування розробки.

Сьогодні OpenWorld працюють над новим поколінням маячків, а Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розробляє плани їх подальшого впровадження в рамках міської інфраструктури.

За словами Кличка, команда OpenWorld зустрілася з Дайсаку Кадокава – мером Кіото, а також презентувала свої рішення директорам департаментів транспорту та туризму японського міста. Дізнались молоді люди і про аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в Японії, а також запропонували об’єднати японську систему інтеграції людей з проблемним зором із існуючою системою OpenWorld.

“Ця поїздка — приклад того, що Київ готовий сприяти і підтримувати стартапи та міські проекти, роблячи їх частиною цифрової інфраструктури столиці. А також, популяризувати їх серед партнерів та друзів по всьому світу, даючи поштовх зростанню глобального інноваційного середовища”, - підкреслив мер Києва.

Сьогодні триває відбір нових проектів до акселераційної програми Kyiv Smart City. І кожен проект, який хоче працювати в місті та отримати підтримку влади, може заповнити форму за наступним лінком http://www.kyivsmartcity.com/add_project та взяти участь у відборі. Нова програма акселерації триватиме до березня 2018 року.