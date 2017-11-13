Кличко: Столичний Smart City стартап презентував свої рішення в японському Кіото
Команда проекту OpenWorld, відвідала Кіото в рамках обміну технологічним досвідом між містами та презентувала свої розробки владі японського міста.
Минулого року проект став частиною інкубатору міських проектів Kyiv Smart City та запустив пілотний проект зі столичною владою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Минулого року я побував з візитом в місті-побратимі Києва Кіото і був вражений побаченим в науковому центрі АSТЕМ. Де студенти, талановита молодь та науковці розробляють технології, які потім застосовують в міському управлінні, впроваджують в бізнесі, - відзначив Кличко. - Тоді я домовився про те, щоб наші молоді люди, які працюють над розробкою технологій, відвідали АSТЕМ, ознайомилися з тим, як працюють японці і поділилися своїми досягненнями, обмінялися досвідом. І от талановита українська молодь відвідала одне з найіноваційніших міст світу. Сподіваюся, це стане хорошим стимулом для нових корисних ідей, які потім Київ запровадить у міському управлінні”, - сказав Віталій Кличко.
Він відзначив, що OpenWorld — соціальний технологічний проект, який допомагає незрячим людям та людям з вадами зору у навігації містом, в якому вони живуть. Команда проекту розробила спеціальні маячки, які встановлюються на об’єктах міської інфраструктури та дають можливість прокласти маршрут і дізнатись точне місце знаходження об’єкту в просторі, отримавши звуковий сигнал маячка.
У кінці минулого року в підземному переході на Майдані Незалежності реалізували пілотну версію системи — проект OpenWorld встановив 10 маячків і зміг в режимі реального часу отримувати дані та проводити тестування розробки.
Сьогодні OpenWorld працюють над новим поколінням маячків, а Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розробляє плани їх подальшого впровадження в рамках міської інфраструктури.
За словами Кличка, команда OpenWorld зустрілася з Дайсаку Кадокава – мером Кіото, а також презентувала свої рішення директорам департаментів транспорту та туризму японського міста. Дізнались молоді люди і про аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в Японії, а також запропонували об’єднати японську систему інтеграції людей з проблемним зором із існуючою системою OpenWorld.
“Ця поїздка — приклад того, що Київ готовий сприяти і підтримувати стартапи та міські проекти, роблячи їх частиною цифрової інфраструктури столиці. А також, популяризувати їх серед партнерів та друзів по всьому світу, даючи поштовх зростанню глобального інноваційного середовища”, - підкреслив мер Києва.
Сьогодні триває відбір нових проектів до акселераційної програми Kyiv Smart City. І кожен проект, який хоче працювати в місті та отримати підтримку влади, може заповнити форму за наступним лінком http://www.kyivsmartcity.com/add_project та взяти участь у відборі. Нова програма акселерації триватиме до березня 2018 року.