Наслідки смертельного ДТП за участю маршрутки в Києві: у столиці почали карати перевізників

Після резонансного ДТП 4 листопада на вулиці Героїв Дніпра, де в результаті наїзду маршрутки на пішоходів загинули дві людини, Державною службою України з безпеки на транспорті створена комісія з технічних розслідувань обставин та причин дорожньо-транспортних пригод. У зв'язку з цим у Києві почали перевіряти господарську діяльність компаній-перевізників.

Власникам маршруток, які не відповідають технічним умовам або порушують правила перевезення пасажирів, можуть анулювати ліцензії. Про це повідомила прес-служба КМДА, пише Інформатор.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Сергія Симонова, перші дні інспекції виявилися досить продуктивними.

«За два дні були перевірені маршрутки № 464, 459, 474, 497-До, 450, 437, 408, 201, 200-До, 198 та 194. В автобусі за маршрутом № 201 технічне завдання не відповідало заявленому в конкурсі, а на маршруті № 459 кількість транспортних засобів не збігалося з прописаним в договорі. Такі порушення є підставою для розірвання договорів з даними перевізниками», — заявив він.

Крім того, під час рейду спіймали нелегального перевізника на маршруті № 501, у якого закінчився термін ліцензії. В результаті наклали штрафні санкції на водія.

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«Наша принципова позиція — замінити маршрутки комфортним і сучасним громадським транспортом. Для цього ми оновлюємо рухомий склад — закуповуємо автобуси, тролейбуси і трамваї високої місткості», — зазначив Симонов.

За його словами, позапланові перевірки перевізників будуть тривати протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, 4 листопада на вулиці Героїв Дніпра у Києві біля зупинки громадського транспорту маршрутка № 464 збила людей. Загинули дві людини. Після чого мер Києва Віталій Кличко доручив провести перевірку ліцензій, умов і стандартів роботи всіх перевізників — маршруток Києва. Ті, хто не пройдуть, повинні будуть піти з ринку.