У Києві відзавтра змінять рух автобуси маршрутів № 62 і № 115

Із 11 листопада вносяться зміни в рух автобусів маршрутів № 62 і № 115.

Як повідомила прес-служба КП «Київпастранс», це дозволить організувати безпечний рух та раціональне використання рухомого складу автобусів зазначених маршрутів.

Отже, автобуси маршруту № 62 курсуватимуть так: Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Почайнинська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за чинним маршрутом.

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Автобуси маршруту № 115 курсуватимуть так: Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Почайнинська – вул. Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе, далі – за постійним маршрутом.

Також для зручності пасажирів упроваджується додаткова зупинка «Вулиця Почайнинська» на вул. Почайнинській у напрямку Ботанічного саду та залізничного вокзалу «Дарниця».