Кличко у Німеччині домовився про подальші кроки з добудови Подільсько-Воскресенського мосту​

Столиця України сьогодні зосереджена на відновленні, будівництві та розвитку інфраструктури Києва. Багато років в неї не вкладали кошти, тому ситуація така складна. І влада Києва робить все, щоб ефективно використовувати кошти міського бюджету, залучаючи якомога більше інвестицій. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив виступаючи в німецькому місті Вольфсбург на конференції федеральних міністрів транспорту Німеччини.

«Ми швидкими темпами відновлюємо сьогодні київські дороги, будуємо об’єкти соціальної інфраструктури. І один з головних і амбітних для мене особисто проектів, великих і стратегічно важливих - це добудова Подільсько-Воскресенського мосту. Німецькі колеги допомагають. І ми зараз спільно відпрацьовуємо той алгоритм, який необхідний нам для успішного втілення цього проекту», - наголосив Віталій Кличко.

Виконувач обов‘язків міністра транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнер Бомба відзначив, що федеральний уряд Німеччини зацікавлений і налаштований на допомогу Києву в реалізації великого інфраструктурного проекту – у добудові Подільського-Воскресенського мосту, який вже зведений наполовину.

Під час конференції у Вольфсбургу Кличко зустрівся з німецькими фахівцями-інженерами, представниками консалтингових компаній. З якими обговорив технологічні, технічні умови, які повинен забезпечити Київ для добудови мосту. А також модель, за якою німецька сторона може брати участь в реалізації проекту.

«Ми зустрілися з фахівцями, продовжуємо переговори з німецькими урядовцями, з потенційними інвесторами. Питання добудови і запуску Подільсько-Воскресенського мосту для Києва принципово важливе. Але проект потребує інвестицій на рівні 400 млн євро. І інвесторам якимось чином потрібно буде повертати вкладені ними кошти. Тому ми продовжуємо обговорювати всі моменти і деталі, щоб, коли вони будуть узгоджені, приступити до активної роботи з добудови мосту», - розповів Віталій Кличко.

Найближчим часом до Києва прибуде делегація технічних спеціалістів з Німеччини для опрацювання подальших кроків.