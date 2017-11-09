Кличко на Дні німецької економіки у Франкфурті розповів про реформи, що проводить Київ

Мер Києва Віталій Кличко виступив на Дні німецької економіки, який відбувся в четверг у Франкфурті-на-Майні. У великому заході беруть участь керівники великих німецьких компаній та фірм, представники влади різних рівнів. На економічному форумі обговорювали актуальні проблеми та подальший розвиток економіки і технологій як Німеччини, так і Європи загалом. Україну та її столицю представляли як партнера Європи.

Читайте такожКличко розказав про збільшення фінансування столичної медицини вдвічі порівняно з минулим роком«Ми вдячні всім друзям України за підтримку нашої держави, за допомогу, за визнання Києва надійним партнером. Та сподіваємось на подальшу успішну співпрацю і втілення нових проектів, які допоможуть зробити наше місто ще більш привабливим, комфортним і сучасним», - відзначив у своєму виступі на форумі Віталій Кличко.

Він зазначив, що Україна складно і повільно, але рухається шляхом реформ, а всі зміни та перетворення починаються зі столиці.

Мер Києва розповів про досягнення і зміни, які відбулися в столиці за останніх три роки: про побудову прозорої і відкритої системи управління містом, запровадження технологічної системи Kyiv Smart City, зростання міського бюджету і інвестицій у місто, темпи ремонту доріг, оновлення комунального транспорту, будівництво дитсадків і шкіл.

«І на одне з головних місць для українців сьогодні вийшла безпека, бо багато намагань дестабілізувати ситуацію в Україні, посіяти страх і паніку серед людей. Одним з ключових напрямків, який ми розвиваємо в Києві задля безпеки і дотримання порядку є відеоспостереження. Ми використовуємо найновіші технології. І встановлюємо зараз у Києві інтелектуальні камери, які можуть розпізнавати обличчя людей і номери автівок. Ми вже встановили понад 4 тис таких відеокамер, до кінця року встановимо ще 2 тисячі, а наступного – іще 4 тисячі», - підкреслив Київський міський голова.

Також, відзначив мер, у Києві створили дата-центр, куди стікається вся інформація з цих відеокамер для подальшої обробки даних. І ними користується поліція, правоохоронні органи.

«З проектів, які ми втілили, і якими я пишаюся як мер Києва – це і реконструкція Київського велотреку, який повернули місту, бо його хотіли забудувати. І створення найгарнішого парку міста – Наталка. Ми також розпочали реконструкцію столичного зоопарку, щоби він відповідав найвищим європейським і світовим критеріям», - підкреслив Віталій Кличко. І додав, що сьогодні Київ також залучає і заохочує інвесторів до втілення великих проектів з розбудови туристичної інфраструктури. Це будівництво канатної дороги, оновлення фунікулеру, створення великого парку розваг (українського Діснейленду) у Гідропарку та інші.

У п‘ятницю в німецькому місті Вольфсбург Кличко також візьме участь в конференції федеральних міністрів транспорту Німеччини. Де, зокрема, обговорить з фахівцями питання добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.