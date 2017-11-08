Центр Києва паралізували затори через пожежу в ресторані (відео)

В центрі Києва ускладнено рух через пожежу в ресторані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так, улиця Володимирська, яка є одностороннью, зараз тут йде рух у зворотньому напрямку. Поліція частково регулює це. також ускладнено рух на вулицях Саксаганського, Жилянській", - йдеться у повідомленні.

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Так, на Жилянській автомобілі рухаються зі швидкістю 5 км/год. У Києві автомобільні пробки досягли 7 балів.

Раніше стало відомо, що у центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані.