Центр Києва паралізували затори через пожежу в ресторані (відео)
13:19, 08 листопада 2017Київ
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Так, на Жилянській автомобілі рухаються зі швидкістю 5 км/год. У Києві автомобільні пробки досягли 7 балів.
У Києві автомобільні пробки досягли 7 балів / infoportal.kiev.ua
В центрі Києва ускладнено рух через пожежу в ресторані. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Так, улиця Володимирська, яка є одностороннью, зараз тут йде рух у зворотньому напрямку. Поліція частково регулює це. також ускладнено рух на вулицях Саксаганського, Жилянській", - йдеться у повідомленні.
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Так, на Жилянській автомобілі рухаються зі швидкістю 5 км/год. У Києві автомобільні пробки досягли 7 балів.
Раніше стало відомо, що у центрі Києва спалахнула пожежа в ресторані.
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