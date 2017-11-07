Ленін у вогні: в центрі Києва спалили опудало "вождя" (фоторепортаж, відео)
21:08, 07 листопада 2017Київ
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У центрі столиці представники "Національного корпусу" спалили опудало Леніна.
Активісти "Національного корпусу" до 100-річчя жовтневого перевороту спалили в Києві опудало Леніна.
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Організатори акції заявили: "Цим ми намагаємося вигнати залишки совкової ідеології, та показати, що їй немає місця в майбутньому нашої країни". Про це повідомляє Радіо Свобода.
Після сеансу "екзорцизму" працівники комунальної служби прибрали "рештки Леніна".
Як повідомляв УНІАН, святкування жовтневої річниці для запорізьких комуністів закінчилось у поліцейському відділку.
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