Пам’ятник Щорсу перенесуть до Музею монументальної пропаганди СРСР на "Експоцентрі"

Пам’ятник російському військовому діячу Миколі Щорсу, що встановлений на бульварі Тараса Шевченка у Києві, перенесуть на територію національного комплексу “Експоцентр України” (колишня ВДНГ), де буде відкрито Музей монументальної пропаганди СРСР.Про це УНІ АН повідомили у прес-службі Київради.

Читайте такожУ Києві досі не демонтували 10 радянських пам'ятників (список)Як зазначається, вже розроблено відповідну документацію щодо демонтажу пам’ятника з місця на бульварі Шевченка та його монтажу як експоната в майбутньому музеї тоталітаризму.

Один з ініціаторів проекту, заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів повідомив, що вже розроблено концепцію музею. Ініціатори ставлять собі за мету, щоб музей увійшов до топ-10 пам’яток столиці.

“Очікується, що перший експонат надасть громада міста Києва. Це буде пам’ятник Миколі Щорсу, щодо переміщення якого вже розроблені відповідні проекти демонтажу та монтажу на території музею”,— зазначив Прокопів.

Як повідомляється, наразі Київ спільно з Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті збирає монументи тоталітаризму в новостворюваний у місті музей, який буде під відкритим небом. Напрацювання щодо концепції музею передані Київраді, Міністерству культури та Інституту національної пам’яті для продовження роботи над нею.

Також повідомляється, що Інститут національної пам’яті як один із партнерів проекту готовий розпочати консультації щодо концепції музею в рамках Європейської платформи пам’яті та сумління, учасники якої мають вагомий досвід у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, представники націоналістичних організацій неодноразово заявляли про наміри знести пам’ятник Щорсу, якщо столична влада його не демонтує.

Декомунізація розпочалась в Україні у травні 2015 року. Тоді представники київської влади озвучили ініціативу про створення музею тоталітаризму.